Арбитр Федотов: Карасёв разобрался, правильно не удалил Кузяева в матче с «Локомотивом»
Поделиться
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с фолом полузащитника «Зенита» Далера Кузяева на защитнике «Локомотива» Дмитрие Живоглядове.
«Кузяев в эпизоде с Живоглядовым не наиграл на вторую жёлтую, Карасёв разобрался и правильно сделал, что его не удалил. Тут не было грубой игры, оба тянулись к мячу, агрессии со стороны Кузяева тоже не было. Тем более Кузяев шёл не сзади – абсолютно нормальный игровой момент, обычный фол – ничего страшного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
Комментарии
- 15 августа 2021
-
19:41
-
19:37
-
19:34
-
19:27
-
19:22
-
19:17
-
19:15
-
19:07
-
19:04
-
18:57
-
18:54
-
18:43
-
18:40
-
18:37
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:13
-
18:00
-
17:59
-
17:55
-
17:51
-
17:38
-
17:32
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:23
-
17:17
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:20
-
16:16
Партнерский контент