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Арбитр Федотов: Карасёв разобрался, правильно не удалил Кузяева в матче с «Локомотивом»

Арбитр Федотов: Карасёв разобрался, правильно не удалил Кузяева в матче с «Локомотивом»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с фолом полузащитника «Зенита» Далера Кузяева на защитнике «Локомотива» Дмитрие Живоглядове.

«Кузяев в эпизоде с Живоглядовым не наиграл на вторую жёлтую, Карасёв разобрался и правильно сделал, что его не удалил. Тут не было грубой игры, оба тянулись к мячу, агрессии со стороны Кузяева тоже не было. Тем более Кузяев шёл не сзади – абсолютно нормальный игровой момент, обычный фол – ничего страшного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

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