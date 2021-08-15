Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карасёва сбивали с ног, Семак ругался, Гильерме цеплял Азмуна. Фото матча «Локо» — «Зенит»

Карасёва сбивали с ног, Семак ругался, Гильерме цеплял Азмуна. Фото матча «Локо» — «Зенит»
«Локомотив» — Зенит"
Комментарии

15 августа в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Нападающего петербургского «Зенита» Малкома заменили на 74-й минуте матча «Локомотив» — «Зенит».

Бразилец покидал поле в сопровождении врачей, которые прикладывали к его голове лёд. За несколько минут до этого зенитовец получил сильный удар по лицу от игрока «Локомотива» Станислава Магкеева. Россиянин случайно ударил ногой бразильца по голове.

«Зенит» в четырёх турах набрал 10 очков. Питерцы возглавляют турнирную таблицу в РПЛ. «Локомотив» (8) на четвёртом месте.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021