Карасёва сбивали с ног, Семак ругался, Гильерме цеплял Азмуна. Фото матча «Локо» — «Зенит»

15 августа в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Нападающего петербургского «Зенита» Малкома заменили на 74-й минуте матча «Локомотив» — «Зенит».



Бразилец покидал поле в сопровождении врачей, которые прикладывали к его голове лёд. За несколько минут до этого зенитовец получил сильный удар по лицу от игрока «Локомотива» Станислава Магкеева. Россиянин случайно ударил ногой бразильца по голове.

«Зенит» в четырёх турах набрал 10 очков. Питерцы возглавляют турнирную таблицу в РПЛ. «Локомотив» (8) на четвёртом месте.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.