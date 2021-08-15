ПАОК возобновил интерес к полузащитнику «Краснодара» Классону
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Греческий ПАОК интересуется полузащитником «Краснодара» Виктором Классоном, сообщает Sport24.gr.
ПАОК обратил внимание на шведского игрока в прошлом сезоне, когда греки играли с «Краснодаром» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Тогда обе стороны были близки к соглашению, однако сделка не состоялась из-за вылета ПАОКа из Лиги чемпионов.
На подписании Классона настаивает главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу. Трансфер шведского полузащитника попытаются оформить в ближайшие дни.
Классон перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Эльфсборга». Сумма трансфера составила € 2 млн. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Классон сыграл четыре встречи, результативными действиями не отметился.
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