Осинькин: «Крылья Советов» хотели победить «Рубин», но удержать 3 очка не получилось

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 4-го тура Российской Премьер-лиги с «Рубином» (1:1).

«Мы завоевали для себя важное очко. Хотя настроены были, в том числе, на победу. Нам хотелось победить, но удержать три очка не получилось. Но считаю, что по качеству игры с нашей стороны была вполне хорошая работа. Может, первое время где-то мы привыкали к специфике поля, соперника. Играли с очень хорошей командой.



Вернулся в стартовый состав Сергеев, Глушенков – это футболист, который здесь не чужой. Он умеет играть в футбол, но чуть позже, чем другие футболисты, пришёл в команду – уже после начала чемпионата. Он набирает форму. Сегодня мы решили, что такой состав против «Рубина» будет оптимальным.



Не назначенный пенальти? Я уже был в коридоре, там по телевизору показывали момент, который был в начале второго тайма. Была игра рукой у одного из игроков Казани. Но я не видел этот эпизод, поэтому после игры нет смысла его обсуждать.



Мы играли с очень хорошей командой. С командой, которая имела преимущество над нами в силовой борьбе. Мы построили свою игру так, чтобы у нас были шансы в быстрых атаках. Хотя это решение мы приняли уже по ходу игры. Потому что не совсем у нас держался мяч, поле накладывало отпечаток на игру обеих команд. Поэтому мы выстроили определённым образом игру и на контратаках у нас были шансы. Было похуже, чем обычно в позиционных атаках, выход из обороны был затруднённый. Ещё раз повторю, в составе соперника собраны очень хорошие футболисты.



Изменилось ли мнение о поле после игры? Я не хотел бы об этом много говорить. Мы сказали, что оно не очень хорошего качества, меня до игры спрашивали. Мы играли так, как могли. А о поле помнили до и после матча. Удалось ли переговорить с Леонидом Слуцким после игры? Совсем немного. Обменялись парой фраз. Мы действительно очень давно знакомы.



Игра «Рубина» имеет определённую сложность. То качество диагональных передач, которое у них есть, мы с такой качественной диагональю, какая была практически от всех игроков, вначале не справились. Но это не приводило к голам, это приводило к инициативе, которую мы теряли. Те мячи, которые мы отбирали, были не в очень хорошей ситуации для быстрых атак, которые мы хотели проводить. Потихоньку мы адаптировались, у нас стали возникать моменты. Я ещё раз говорю, нам нужно привыкать к футболу такого уровня и на таких скоростях. Мы, я считаю, провели достойный матч, потому что по моментам мы были где-то рядом», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».