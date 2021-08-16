Альба прокомментировал слухи, что он не согласен идти на снижение зарплаты

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жорди Альба прокомментировал слухи, что он не согласен идти на снижение зарплаты.

«О моей зарплате пресса пишет уже давно. Клуб обратился ко мне с предложением о снижении оклада только две или три недели назад. Я всегда хотел помогать своей команде. Никто не должен сомневаться, что я желаю «Барселоне» самого наилучшего и болею за судьбу коллектива всей душой.

Мне больно слышать ложь. Этот клуб дал мне многое, практически всё. Я не могу контролировать то, что обо мне говорят. Люди читают газеты, слушают радио. Я всегда говорю прямо. Я люблю «Барселону», я здесь вырос», — приводит слова Альбы Marca.

Жорди Альба — победитель Лиги чемпионов УЕФА, пятикратный чемпион Испании, пятикратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА.