Защитник футбольного клуба «Барселона» Жорди Альба прокомментировал слухи, что он не согласен идти на снижение зарплаты.
«О моей зарплате пресса пишет уже давно. Клуб обратился ко мне с предложением о снижении оклада только две или три недели назад. Я всегда хотел помогать своей команде. Никто не должен сомневаться, что я желаю «Барселоне» самого наилучшего и болею за судьбу коллектива всей душой.
Мне больно слышать ложь. Этот клуб дал мне многое, практически всё. Я не могу контролировать то, что обо мне говорят. Люди читают газеты, слушают радио. Я всегда говорю прямо. Я люблю «Барселону», я здесь вырос», — приводит слова Альбы Marca.
Жорди Альба — победитель Лиги чемпионов УЕФА, пятикратный чемпион Испании, пятикратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА.
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