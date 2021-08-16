Озил забил дебютный гол за «Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил отметился дебютным голом за стамбульский клуб. Бывший полузащитник «Арсенала» отличился в матче 1-го тура турецкой Суперлиги с «Адана Демирспором». Более того, гол Озила стал единственным и победным в этом матче.
Примечательно, что в последний раз Озил забивал ещё в феврале 2020 года, когда «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:0.
В январе Озил был представлен как игрок «Фенербахче». Контракт с Озилом подписан на три с половиной года.
16 января «Арсенал» и Месут Озил расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Срок действия контракта истекал 30 июня 2021 года. Озил выступал за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020-го он не выходил на поле. 32-летний немец не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ.
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