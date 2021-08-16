Кабелла: мне нравится Кордоба. Этот парень забьёт много голов за «Краснодар», я уверен

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился мнением о нападающем «быков» Джоне Кордобе.



«Кордоба выдал хороший дебют. Вообще мне очень нравится этот форвард. Он начал отлично, а в будущем поможет нам ещё больше. Мне кажется, он именно тот человек, который нужен «Краснодару» на позиции центрального форварда. Кордоба — форвард силового плана, и его сильные качества должны помочь нам в РПЛ. Этот парень забьёт много голов за «Краснодар», я уверен!



Джон — контактный парень, сразу стал своим в «Краснодаре». Он довольно быстро адаптировался к новому коллективу, и это очень хорошо. Футболисту важно ощущать связь с командой», — приводит слова Кабеллы пресс-служба «Краснодара».

«Краснодар» в четырёх турах набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.