Кордоба: пропущенный гол придал импульс, чтобы «Краснодар» удвоил усилия

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:2) в 4-м туре РПЛ. Кордоба отметился голом и результативной передачей, а на 84-й минуте не сумел реализовать пенальти.
«Мы получили то, к чему стремились. Возвращаемся домой довольными — мы сыграли хороший матч. Будем двигаться вперёд к победам. Мы никогда не опускаем рук! Этот матч был очень важен, нам была необходима победа. Пропущенный гол придал импульс тому, чтобы мы удвоили усилия.
Всегда приятно быть полезным для команды. Как я сказал, победа была важна. Слава богу, что я смог забить и сделать ассист. Надеюсь продолжать в том же духе. Эпизод с пенальти? Это игра. Думаю, я поставил ногу слишком низко, поэтому мяч не залетел в ворота. Но я не опущу рук, продолжу работать над собой и следующий пенальти обязательно забью», — цитирует Кордобу пресс-служба клуба.
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