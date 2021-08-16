Алекс Фергюсон отреагировал на известие о смерти бывшего директора «Манчестер Юнайтед»

Экс главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отреагировал на известие о смерти бывшего члена совета директоров клуба, 79-летнего Мориса Уоткинса.
«Морис всегда поддерживал меня в период тренерской работы. За 26 лет в клубе у меня были непростые моменты, но он всегда давал мне мудрые советы. Он был полон энергии и занимался различными проектами.
Он был невозмутим. Во время некоторых напряжённых игр он мог спокойно читать программу. Его юридический опыт был неоценим. Когда я позвонил ему, чтобы сказать о решении остаться в «Юнайтед», он ответил, что в клубе уже нашли нового тренера, но попросил не беспокоиться — он со всем разберётся. Так он и сделал. Уоткинс был настоящим джентльменом», — цитирует Фергюсона Manchester Evening News.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»
- 16 августа 2021
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