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Карпин: хотел бы взять больше игроков из «Ростова»: Зайнутдинова, Шомуродова, Ерёменко

Карпин: хотел бы взять больше игроков из «Ростова»: Зайнутдинова, Шомуродова, Ерёменко
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил о своих предпочтениях в выборе игроков для национальной команды.

«Кудряшов только начал тренироваться. Готов помочь в любой момент. Говорил с ним позавчера. Но в первом туре своего чемпионата он играть не будет. Знает, что он не в оптимальном форме. Посмотрим, какое будет состояние.

Осипенко? То, что не вызывался, это не ко мне. Может сыграть, может не сыграть. Времени на подготовку мало. Понятно, что мне хотелось бы больше игроков, которые знают мои требования, вызвать больше игроков из «Ростова»: Зайнутдинова, Шомуродова, Ерёменко в лучшие года. Шучу. Но понятно, что надо соответствовать уровню сборной», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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