Карпин объяснил непопадание Дзюбы и Соболева в состав сборной России на матчи отбора ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор нападающих, вызванных на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

«Заболотный пока на травме. Но, со слов доктора, он готовится к игре следующего тура. К «Ахмату» должен быть готов, если ничего не случится.



Соболев и Дзюба сейчас не в лучшей форме по разным причинам. Артём даже не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев не играл. На мой взгляд, чтобы играть в сборной, нужно играть за свой клуб. Выбор нападающих исходит из этого», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года.