Карпин объяснил непопадание Дзюбы и Соболева в состав сборной России на матчи отбора ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор нападающих, вызванных на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
«Заболотный пока на травме. Но, со слов доктора, он готовится к игре следующего тура. К «Ахмату» должен быть готов, если ничего не случится.
Соболев и Дзюба сейчас не в лучшей форме по разным причинам. Артём даже не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев не играл. На мой взгляд, чтобы играть в сборной, нужно играть за свой клуб. Выбор нападающих исходит из этого», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года.
- 16 августа 2021
-
17:09
-
17:05
-
16:57
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:49
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:16
-
16:16
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:47
-
15:47
-
15:40
-
15:30
-
15:21
-
15:19
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:44
-
14:31
-
14:26
-
14:10
-
13:58
-
13:53
-
13:32
-
13:32
-
13:22
-
13:17