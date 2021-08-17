«МЮ», «Сити» и «Челси» претендуют на 18-летнего игрока «Метца»

Полузащитник французского «Метца» Папе Матар Сарр может продолжить карьеру в английском чемпионате. Об этом сообщает RMC.

По информации источника, игроком интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Президент «Метца» Бернар Серен встречался с представителями этих клубов. Сумма трансфера может составить около € 30 млн.

18-летний сенегалец в нынешнем сезоне провёл два матча за «Метц». В минувшем чемпионате он отыграл 25 матчей и забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.

В прошедшем чемпионате Франции «Метц» с 47 очками занял 10 место. В чемпионате Англии 2020/2021 «Манчестер Сити» набрал 86 очков и занял первое место, «Манчестер Юнайтед» с 74 очками расположился на второй строчке, а «Челси» с 67 очками замкнул четвёрку лидеров.