Рио Фердинанд назвал двух игроков, которые могут усилить «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал двух игроков, которые, по его мнению, могут усилить состав «красных дьяволов».
«Если нужный игрок будет доступен по хорошей цене, Уле-Гуннар Сульшер купит его. Но проблема в том, кто есть на рынке и подойдут ли эти игроки команде. Сауль Ньигес идеально подошёл бы „МЮ“. Пару лет назад за него просили $ 221 млн, а сейчас — $ 55-69 млн. В нынешней ситуации это отличная цена за игрока, у которого есть опыт выступления в Лиге чемпионов. Я его большой поклонник. Если у вас есть возможность заполучить его, сделайте это.
Усилить состав команды может и Деклан Райс. Я тоже являюсь его фанатом. Я хочу видеть, как он будет продолжать прогрессировать. Летом в сборной Англии он был великолепен. Если «Вест Хэму» удастся сохранить его, для них это будет невероятно здорово. Для Райса любой из вариантов будет отличным», — сказал Фердинанд в подкасте FIVE.
В первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» на своём поле разгромил «Лидс» — 5:1.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»:
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