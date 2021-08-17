Ромелу Лукаку рассказал об отношениях с Дидье Дрогба

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, перешедший из миланского «Интера», рассказал об отношениях с бывшим форвардом лондонского клуба Дидье Дрогба.

«Наши отношения очень много значат для меня. Мы общаемся не то что раз в месяц — я говорю с этим парнем раз в несколько дней! У нас есть чат, так что мы постоянно на связи. В последние пару недель я больше разговаривал с ним по телефону.

У меня было много вопросов, а он всё ещё знает много людей здесь, так что Дидье подготовил меня во многих деталях. Теперь мне нужно лучше узнать партнёров по команде и главного тренера и быть готовым помочь «Челси» как можно скорее», — цитирует Лукаку официальный сайт клуба.

В первом туре АПЛ сезона-2021/2022 «Челси» победил «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.

Видеообзор матча «Чесли» — «Кристал Пэлас»: