Ромелу Лукаку рассказал об отношениях с Дидье Дрогба

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, перешедший из миланского «Интера», рассказал об отношениях с бывшим форвардом лондонского клуба Дидье Дрогба.
«Наши отношения очень много значат для меня. Мы общаемся не то что раз в месяц — я говорю с этим парнем раз в несколько дней! У нас есть чат, так что мы постоянно на связи. В последние пару недель я больше разговаривал с ним по телефону.
У меня было много вопросов, а он всё ещё знает много людей здесь, так что Дидье подготовил меня во многих деталях. Теперь мне нужно лучше узнать партнёров по команде и главного тренера и быть готовым помочь «Челси» как можно скорее», — цитирует Лукаку официальный сайт клуба.
В первом туре АПЛ сезона-2021/2022 «Челси» победил «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.
Видеообзор матча «Чесли» — «Кристал Пэлас»:
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