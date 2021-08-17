Руководство «Барселоны» дало Юмтити неделю, чтобы он принял любое предложение о трансфере

Руководство футбольного клуба «Барселона» поставило ультиматум защитнику Самуэлю Юмтити. Об этом сообщает Sport.es.
Клуб получил несколько предложений о трансфере француза, однако 27-летний игрок пока не принял ни одно из них. Каталонцы сообщили Юмтити, что у него есть одна неделя на то, чтобы принять любое из полученных предложений.
Ранее сообщалось, что Юмтити отказался добровольно уйти из «Барселоны». Клуб хотел сэкономить € 35 млн. В услугах защитника заинтересованы французский «Лион» и португальская «Бенфика».
Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.
Самуэль Юмтити — чемпион мира 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года.
- 17 августа 2021
-
17:21
-
17:16
-
17:08
-
16:54
-
16:50
-
16:42
-
16:39
-
16:30
-
15:57
-
15:49
-
15:46
-
15:13
-
15:10
-
15:08
-
14:52
-
14:46
-
14:45
-
14:39
-
14:29
-
14:27
-
14:27
-
14:10
-
14:04
-
13:49
-
13:36
-
13:23
-
13:20
-
13:08
-
13:05
-
12:59
-
12:41
-
12:28
-
12:23
-
12:22
-
11:59