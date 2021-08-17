Руководство «Барселоны» дало Юмтити неделю, чтобы он принял любое предложение о трансфере

Руководство футбольного клуба «Барселона» поставило ультиматум защитнику Самуэлю Юмтити. Об этом сообщает Sport.es.



Клуб получил несколько предложений о трансфере француза, однако 27-летний игрок пока не принял ни одно из них. Каталонцы сообщили Юмтити, что у него есть одна неделя на то, чтобы принять любое из полученных предложений.

Ранее сообщалось, что Юмтити отказался добровольно уйти из «Барселоны». Клуб хотел сэкономить € 35 млн. В услугах защитника заинтересованы французский «Лион» и португальская «Бенфика».



Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.

Самуэль Юмтити — чемпион мира 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года.