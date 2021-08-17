Ван Гал — о назначении на пост тренера сборной Нидерландов: я бы тоже выбрал себя

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал своё назначение.



«Моя личная цель — стать чемпионом мира, но я стремлюсь к этому не для себя. Я хочу этого, чтобы помочь нидерландскому футболу. Если бы я был на месте главы Королевского футбольного союза Нидерландов, я бы тоже выбрал себя. Вот почему я согласился на эту должность. Когда ко мне обратились, я знал, что должен делать. Я следил за командой, но не был включён в процесс. Критиковал, но не знал, что происходит за закрытыми дверями. Теперь всё будет иначе», — приводит слова ван Гала De Telegraaf.



Ранее тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Луи ван Галом назвал список футболистов, вызванных на ближайшие матчи. В сентябре сборная проведёт матчи отбора ЧМ-2022 с командами Норвегии (1 сентября), Черногории (4 сентября) и Турции (7 сентября).

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