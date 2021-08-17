Игроки «Баварии» вышли на разминку в футболках с 9-м номером в память о Герде Мюллере

Футболисты «Баварии» почтили память легендарного немецкого бомбардира Герда Мюллера перед матчем за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией». Мюллер скончался 15 августа в возрасте 75 лет.
Игроки мюнхенского клуба вышли на предматчевую разминку в футболках с 9-м номером и фамилией Мюллер на спине.
Фото можно посмотреть на странице «Баварии» в «Твиттере».
Герд Мюллер начал профессиональную карьеру в клубе «ТСВ 1861» в 60-е годы прошлого века. С 1964 по 1979 год Мюллер выступал в составе «Баварии». Вместе с мюнхенским клубом форвард становился чемпионом ФРГ (1969, 1972, 1973, 1974) и обладателем Кубка европейских чемпионов (1974, 1975, 1976). В составе сборной ФРГ Мюллер — чемпион мира (1974) и чемпион Европы (1972). Герд Мюллер — лучший бомбардир в истории Бундеслиги (365).
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