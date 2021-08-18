«Црвена Звезда» разгромила «ЧФР Клуж» в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Црвена Звезда» принимала «ЧФР Клуж». Встреча прошла на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Голы за «Црвену Звезду» забили полузащитники Александар Катаи и Мирко Иванич, а также нападающие Эль-Фарду Бен Набуан и Милан Павков.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Болгарии во главе с Георги Кабаковым. Ассистенты — Мартин Маргаритов и Диян Валков. Резервный рефери — Никола Попов.
Ответная встреча команд состоится 26 августа на стадионе «Константин Радулеску» в Клуж-Напоке (Румыния). Начало матча — в 21:30 мск. Ранее «Црвена Звезда» и «ЧФР Клуж» не смогли пройти квалификацию Лиги чемпионов УЕФА. Победитель противостояния пробьётся в групповой этап Лиги Европы УЕФА.
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