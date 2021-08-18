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«Црвена Звезда» разгромила «ЧФР Клуж» в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги Европы

«Црвена Звезда» разгромила «ЧФР Клуж» в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги Европы
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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Црвена Звезда» принимала «ЧФР Клуж». Встреча прошла на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Голы за «Црвену Звезду» забили полузащитники Александар Катаи и Мирко Иванич, а также нападающие Эль-Фарду Бен Набуан и Милан Павков.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Болгарии во главе с Георги Кабаковым. Ассистенты — Мартин Маргаритов и Диян Валков. Резервный рефери — Никола Попов.

Ответная встреча команд состоится 26 августа на стадионе «Константин Радулеску» в Клуж-Напоке (Румыния). Начало матча — в 21:30 мск. Ранее «Црвена Звезда» и «ЧФР Клуж» не смогли пройти квалификацию Лиги чемпионов УЕФА. Победитель противостояния пробьётся в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
4 : 0
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
1:0 Павков – 5'   2:0 Катаи – 38'   3:0 Набуан – 68'   4:0 Иванич – 77'
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