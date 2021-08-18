Матч «Спартака» с «Сочи» смогут посетить 3 тысячи человек

«Спартак» назвал количество болельщиков, которые смогут посетить матч 6-го тура РПЛ с «Сочи».



«26 августа «Спартак» проведёт следующую домашнюю игру на «Открытие Банк Арене». Матч с «Сочи» начнётся в 18:30 по московскому времени. Допустимая Роспотребнадзором максимальная вместимость стадиона остается прежней: мы будем ждать на трибунах до 3000 болельщиков.



Продажа билетов на игру с «Сочи» стартует сегодня и пройдёт в три этапа. Первый (с 18 по 19 августа) — приоритетный период для владельцев абонементов сезона-2019/2020 и сезона-2020/2021. Второй (19 августа) — приоритетный период для держателей карт болельщика. Третий (с 20 по 26 августа) — свободная онлайн-продажа на сайте «Спартака». Болельщики смогут приобрести не более двух билетов в руки. В связи с ограниченным количеством зрителей на игре с «Сочи» будут открыты только трибуны А и В», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».