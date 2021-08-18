Локателли — о переходе в «Ювентус»: подходящее время, чтобы начать чудесное путешествие
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Полузащитник Мануэль Локателли поделился впечатлениями от перехода из «Сассуоло» в «Ювентус».
«Это моя детская мечта. Я так много работал, чтобы стать игроком «Ювентуса». Не терпится выйти на поле и сыграть перед болельщиками этого прекрасного клуба.
Вчера я плакал, когда прощался с «Сассуоло». Да, этот клуб останется в моём сердце. Он всегда будет близок мне, потому что именно там я стал лучшим игроком и человеком. Но жизнь состоит из решений, которые нам нужно принимать. Это было подходящее время, чтобы попрощаться с «Сассуоло» и начать новое чудесное путешествие. Нужно помнить, что, преодолевая трудности, мы можем добиваться невероятных результатов», — приводит слова Локателли пресс-служба «Ювентуса».
Новость по теме«Ювентус» объявил о переходе Мануэля Локателли из «Сассуоло»
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