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«Бенфика» обыграла ПСВ в матче раунда плей-офф отбора ЛЧ, Яремчук отдал голевую передачу

«Бенфика» обыграла ПСВ в матче раунда плей-офф отбора ЛЧ, Яремчук отдал голевую передачу
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В первом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» принимала эйдховенский ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Бенфики» Рафаэл Силва. Результативную передачу отдал украинский форвард Роман Яремчук. На 42-й минуте хавбек Юлиан Вайгль упрочил преимущество португальского клуба. На 51-й минуте нападающий Коди Гакпо сократил отставание ПСВ в счёте.

Ответная встреча состоится 24 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды).

В других матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» обыграл «Лудогорец» со счётом 2:0, а «Янг Бойз» одержал победу над «Ференцварошем» (3:2).

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2021, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Раф. Силва – 10'   2:0 Вайгль – 42'   2:1 Гакпо – 51'
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2021, среда. 22:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
2 : 0
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Бирманчевич – 26'   2:0 Бергет – 61'
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2021, среда. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
3 : 2
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Боли – 14'   1:1 Мешак – 16'   2:1 Сьерро – 40'   3:1 Гарсия – 65'   3:2 Боли – 82'
Удаления: Хефти – 25' / нет
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