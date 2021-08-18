«Бенфика» обыграла ПСВ в матче раунда плей-офф отбора ЛЧ, Яремчук отдал голевую передачу
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В первом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» принимала эйдховенский ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Бенфики» Рафаэл Силва. Результативную передачу отдал украинский форвард Роман Яремчук. На 42-й минуте хавбек Юлиан Вайгль упрочил преимущество португальского клуба. На 51-й минуте нападающий Коди Гакпо сократил отставание ПСВ в счёте.
Ответная встреча состоится 24 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды).
В других матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» обыграл «Лудогорец» со счётом 2:0, а «Янг Бойз» одержал победу над «Ференцварошем» (3:2).
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2021, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Раф. Силва – 10' 2:0 Вайгль – 42' 2:1 Гакпо – 51'
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
18 августа 2021, среда. 22:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
2 : 0
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Бирманчевич – 26' 2:0 Бергет – 61'
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