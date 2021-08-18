«Бенфика» обыграла ПСВ в матче раунда плей-офф отбора ЛЧ, Яремчук отдал голевую передачу

В первом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» принимала эйдховенский ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Бенфики» Рафаэл Силва. Результативную передачу отдал украинский форвард Роман Яремчук. На 42-й минуте хавбек Юлиан Вайгль упрочил преимущество португальского клуба. На 51-й минуте нападающий Коди Гакпо сократил отставание ПСВ в счёте.



Ответная встреча состоится 24 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды).



В других матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» обыграл «Лудогорец» со счётом 2:0, а «Янг Бойз» одержал победу над «Ференцварошем» (3:2).