«Спартак» интересуется защитником сборной Колумбии Муньосом

Футбольный клуб «Спартак» Москва заинтересован в покупке защитника сборной Колумбии Даниэля Муньоса Мехии. Об этом сообщает ESPN Columbia.
В прошлом сезоне Муньос сыграл за «Генк» 44 матча, забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.
В составе сборной Колумбии Даниэль сыграл 6 матчей. На последнем Кубке Америки отыграл 5 из 7 встреч в составе национальной команды.
Ранее стало известно, что московский «Спартак» сделал «Гремио» предложение по покупке правого защитника Вандерсона на сумму около € 12 млн.
Сообщалось, что «Гремио» отказался вести переговоры со «Спартаком», так как не намерен расставаться с 20-летним футболистом. По этой причине между клубами сорвалась сделка по аренде нападающего Педро Роши.
- 19 августа 2021
-
13:19
-
13:18
-
13:18
-
12:47
-
12:44
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:23
-
12:23
-
12:20
-
12:13
-
12:04
-
11:54
-
11:50
-
11:40
-
11:23
-
11:21
-
10:57
-
10:41
-
10:41
-
10:35
-
10:23
-
10:19
-
10:02
-
09:57
-
09:39
-
09:36
-
09:25
-
08:46
-
08:30
-
07:45
-
06:54
-
06:36
-
06:00