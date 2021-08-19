«Спартак» интересуется защитником сборной Колумбии Муньосом

Футбольный клуб «Спартак» Москва заинтересован в покупке защитника сборной Колумбии Даниэля Муньоса Мехии. Об этом сообщает ESPN Columbia.

В прошлом сезоне Муньос сыграл за «Генк» 44 матча, забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.



В составе сборной Колумбии Даниэль сыграл 6 матчей. На последнем Кубке Америки отыграл 5 из 7 встреч в составе национальной команды.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» сделал «Гремио» предложение по покупке правого защитника Вандерсона на сумму около € 12 млн.



Сообщалось, что «Гремио» отказался вести переговоры со «Спартаком», так как не намерен расставаться с 20-летним футболистом. По этой причине между клубами сорвалась сделка по аренде нападающего Педро Роши.