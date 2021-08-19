УЕФА объявил тройку номинантов на звание игрока года в Европе. В ней нет Месси и Роналду

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока Европы в сезоне-2020/2021. Награда будет вручена 26 августа в Стамбуле во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Лидируют в списке претендентов на звание игрока года три игрока из английской Премьер-лиги: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси») и Жоржиньо («Челси»).

Примечательно, что впервые за 11 лет существования этой награды в тройку номинантов входят только полузащитники.

При составлении списка учитывались голоса 24 тренеров сборных, участвовавших на Евро-2020, 80 тренеров из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы и 55 журналистов.

В топ-10 претендентов вошли также Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан», «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Эрлинг Холанд («Боруссия» Д).