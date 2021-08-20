«Ливерпуль» планирует продлить контракт со своим нападающим Мохамедом Салахом, стороны уже ведут переговоры. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля». В настоящее время он зарабатывает около € 233 тыс. в неделю.

Действующее соглашение 29-летнего египетского нападающего рассчитано до июня 2023 года. Стороны могут продлить контракт до 2025 года.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе красных он становился чемпионом АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Ранее появлялись слухи о возможном уходе игрока в «Реал». В первом туре нового сезоне АПЛ Салах забил в ворота «Норвича» и установил рекорд лиги по забитым мячам в стартовых турах чемпионата. Для игрока это уже пятый результативный матч в первом туре высшего дивизиона Англии.