«Ливерпуль» планирует продлить контракт со своим нападающим Мохамедом Салахом, стороны уже ведут переговоры. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля». В настоящее время он зарабатывает около € 233 тыс. в неделю.
Действующее соглашение 29-летнего египетского нападающего рассчитано до июня 2023 года. Стороны могут продлить контракт до 2025 года.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе красных он становился чемпионом АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Ранее появлялись слухи о возможном уходе игрока в «Реал». В первом туре нового сезоне АПЛ Салах забил в ворота «Норвича» и установил рекорд лиги по забитым мячам в стартовых турах чемпионата. Для игрока это уже пятый результативный матч в первом туре высшего дивизиона Англии.
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