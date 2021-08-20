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«Бетис» представил своего новичка в стиле игр GTA

«Бетис» представил своего новичка в стиле игр GTA
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Испанский клуб «Бетис» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Фиорентины» Хермана Пеццельи.

Соглашение с 30-летним аргентинцем рассчитано на четыре сезона. По информации СМИ, сумма сделки составила € 4 млн. При этом три года назад Пеццелья уже выступал за испанский клуб. Также игрок выступал за «Фиорентину» и «Ривер Плейт».

Пресс-службе «Бетиса» оригинально представила новичка в стиле серии компьютерных игр GTA.

Видео можно посмотреть в аккаунте «Бетиса» в «Твиттере».

В прошлом сезоне Серии А Пеццелья провёл 32 матча, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Бетис» с 61 очком занял шестое место в турнирной таблице и обеспечил себе участие в еврокубках.

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