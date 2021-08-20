Матч «Урал» — «Динамо» смогут посетить 500 болельщиков

Матч пятого тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Динамо» смогут посетить до 500 болельщиков, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.



Эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не улучшается. По решению главного государственного санитарного врача России матч смогут посетить только 500 болельщиков. В эту квоту входят владельцы платных абонементов, специальных карт и абонементов в зону гостеприимства.

«Руководство клуба огорчено тем, что футбольный старт сезона в Екатеринбурге омрачён ограничениями болельщиков. Поддержки заполненной «Екатеринбург Арены» нашей команде очень не хватает! Просим всех с пониманием отнестись к тяжёлой для клуба ситуации.



Верим, что уже в следующих турах команда объединится со всеми болельщиками! Медицинские учреждения и их сотрудники отдают все силы, чтобы это случилось быстрее. Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении «Урала».