Стало известно, почему «Зенит» не подписал Павлюченко
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Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» решил не подписывать голкипера «Руха» Павла Павлюченко из-за слишком высоких финансовых требований белорусской стороны. Питерцы рассчитывали на менее высокую трансферную стоимость.
Ранее стало известно, что Павлюченко находится на просмотре в «Зените». Но от его кандидатуры в итоге отказались.
«Одна из основных причин срыва сделки в том, что «Зенит» рассчитывал потратить на покупку вратаря около € 1 млн, однако «Рух» запросил € 1,5 млн. В итоге Павлюченко вернулся с просмотра обратно в Беларусь», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Необходимость в подписании голкипера у «Зенита» появилась после того, как питерский клуб покинул Андрей Лунёв, который в итоге перешёл в «Байер».
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