В Грузии сообщили о серьёзном прогрессе «Тоттенхэма» в переговорах о переходе Кварацхелии

«Тоттенхэм Хотспур» серьёзно продвинулся в переговорах с «Рубином» по поводу трансфера полузащитника Хвичи Кварацхелии, сообщает грузинский журналист Дима Шарикадзе. По данным источника, сделка может быть закрыта в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что «Рубин» исключил Кварацхелию из заявки на сезон в РПЛ. Но в казанском клубе объяснили, что Хвича исключён временно из-за травмы.
Контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.
В прошлом сезоне 20-летний Кварацхелия принял участие в 23 матчах за «Рубин», в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн. В восьми матчах за сборную Грузии Хвича забил три мяча и отдал две голевые передачи.
Ранее Кварацхелию связывали с несколькими итальянскими клубами. Сообщалось о попытках «Ювентуса» и «Милана» приобрести грузинского игрока.
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