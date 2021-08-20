В «Рубине» объяснили, почему отзаявили Хвичу Кварацхелию

В «Рубине» объяснили, почему полузащитник Хвича Кварацхелия был исключён из заявки команды на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

«Хвича Кварацхелия временно убран из заявки «Рубина» в Российской Премьер-Лиге из-за повреждения. Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Талби», — сообщает пресс-служба клуба.



В прошлом сезоне 20-летний Кварацхелия принял участие в 23 матчах за «Рубин», в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с казанским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн. В восьми матчах за сборную Грузии Хвича забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее появилась информация, что грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм Хотспур».