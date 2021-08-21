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Сергей Ткачёв вспомнил самую приятную победу над московским «Спартаком»

Сергей Ткачёв вспомнил самую приятную победу над московским «Спартаком»
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Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв рассказал о самой приятной победе над московским «Спартаком» перед матчем пятого тура Российской Премьер-Лиги.

«С этим соперником всегда приятно играть, «Спартак» — один из топовых клубов чемпионата. Все ребята настроены максимально, хочется показать себя. С нетерпением ждём новой встречи.

По последним матчам со «Спартаком» могу судить, что был красивый футбол, играли не в одни ворота, мы вообще не раз обыгрывали их. Понятно, сейчас мы несколько зажаты в плане футбольных действий, нужно сыграться, наладить взаимодействия, показать всем, что не отбиваемся. Да, можно ожидать атакующего футбола.

Самая приятная победа? Когда дома разгромили — 3:0. Кононов в том сезоне ушёл в «Спартак». Я забил, но не из-за этого вспоминаю игру. Сначала мы с Кононовым обыграли спартаковцев в Москве, а когда тренер ушёл к ним, обыграли и в Туле», — цитирует Ткачёва пресс-служба тульского «Арсенала».

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