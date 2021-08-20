Максименко высказался о предстоящем матче «Спартака» с тульским «Арсеналом»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Не самое удачное начало сезона для «Спартака»? Получилось как получилось, теперь надо потихоньку выбираться из этого состояния. Вот, «Урал» обыграли, важная была победа. Не знаю, с чем связано, но это не эйфория точно.

Победы всегда помогают перезапуститься, перезагрузиться на новый лад, чтобы команда вышла. Посмотрим, что будет с Тулой, с «Сочи», надо потихоньку набирать очки, выигрывать.

Чего жду от матча в Туле, где никогда не бывает легко? Сами ответили на свой вопрос. Не будет легко точно. Ждём сложной игры, борьбы на каждом участке поля, поэтому едем биться и, конечно, за тремя очками», — сказал Максименко в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

Встреча «Спартака» и «Арсенала» состоится уже завтра, 21 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.