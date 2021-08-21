Диогу Жота забил за «Ливерпуль» во втором матче подряд. Видео

В эти минуты проходит матч «Ливерпуль» — «Бёрнли». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 проводится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.



На 18-й минуте отличился нападающий Диогу Жота, откликнувшийся на навесную передачу греческого защитника Константиноса Цимикаса. Он замкнул навес точным ударом головой. Этот гол стал для него вторым за два тура английской Премьер-лиги.

Видео гола Диогу Жоты

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогают ему ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 69 очков и занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» в прошлом сезоне набрал 39 очков и занял 17-е место в таблице. Чемпионом Англии по итогам сезона-2020/2021 стал «Манчестер Сити», набравший 86 очков.