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Диогу Жота забил за «Ливерпуль» во втором матче подряд. Видео

Диогу Жота забил за «Ливерпуль» во втором матче подряд. Видео
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В эти минуты проходит матч «Ливерпуль» — «Бёрнли». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 проводится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 18-й минуте отличился нападающий Диогу Жота, откликнувшийся на навесную передачу греческого защитника Константиноса Цимикаса. Он замкнул навес точным ударом головой. Этот гол стал для него вторым за два тура английской Премьер-лиги.

Видео гола Диогу Жоты

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогают ему ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 69 очков и занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» в прошлом сезоне набрал 39 очков и занял 17-е место в таблице. Чемпионом Англии по итогам сезона-2020/2021 стал «Манчестер Сити», набравший 86 очков.

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