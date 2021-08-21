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Женская команда «Локомотива» разгромила «Окжетпес» в матче квалификации Лиги чемпионов

Женская команда «Локомотива» разгромила «Окжетпес» в матче квалификации Лиги чемпионов
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В матче за третье место мини-турнира 1-го раунда Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд казахстанский «Окжетпес» встречался с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой «Локомотива» со счётом 4:0.

На 18-й минуте встречи счёт открыла футболистка «Локомотива» Анна Кожникова. На 30-й минуте преимущество московской команды в счёте упрочила Нелли Коровкина. На 54-й минуте Кожникова оформила дубль и довела счёт до разгромного. На 69-й минуте футболистка «Локомотива» Марина Фёдорова установила итоговый счёт встречи.

В финале мини-турнира, проходящего в Москве, футболистки эйндховенского ПСВ сыграют с женской командой лондонского «Арсенала». Победитель выйдет в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд.

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