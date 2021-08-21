«Уфа» — «Зенит»: Малком забил быстрый гол

Нападающий «Зенита» Малком забил быстрый гол в матче 5-го тура РПЛ с «Уфой».

На 10-й минуте Ярослав Ракицкий сделал шикарный заброс со своей половины поля в чужую штрафную. Там Малком подхватил мяч и легко переиграл вратаря, ударив низом.

Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на центральном стадионе Уфы. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



Санкт-петербургский «Зенит» в 4 матчах набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (4) — на 11-м месте в таблице. Действующим чемпионом страны является «Зенит».