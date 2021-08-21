Урунов впервые вышел на поле после возвращения в «Уфу» из «Спартака»

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов впервые появился на поле после возвращения в башкирский клуб.
Урунов вышел на 74-й минуте матча с «Зенитом», заменив Владислава Камилова. Остон проводит первый матч в сезоне-2021/2022.
«Уфа» и московский «Спартак» ранее договорились об аренде полузащитника Остона Урунова с правом последующего выкупа. Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Спустя половину сезона хавбек вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 16 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,2 млн.
«Спартак» был готов продать Урунова в «Уфу» в летнее трансферное окно, однако генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов заявлял, что клубам не удалось договориться.
- 21 августа 2021
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