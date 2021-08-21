Семак оценил дебют Клаудиньо и игру Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Артёма Дзюбы и Клаудиньо в матче с «Уфой» (1:1).

«Как оцениваю игру Дзюбы? Артём сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет. Сердар Азмун сегодня выглядел не так активно, как мы привыкли его видеть.



Дебют Клаудиньо? Конечно, он не растерял форму — он был в игровом тонусе и достаточно много играл. Прошло две недели с последнего матча, сыгранного им, — это небольшой срок для того, чтобы растерять форму», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Уфе и завершилась со счётом 1:1. Нападающий «Зенита» Малком забил быстрый гол. На 10-й минуте Ярослав Ракицкий сделал шикарный заброс со своей половины поля в чужую штрафную. Там Малком подхватил мяч и легко переиграл вратаря, ударив низом.



Форвард «Уфы» Гамид Агаларов сравнял счёт после ошибки защитников гостей. После не самого удобного паса Вячеслава Караваева Вильмар Барриос потерял мяч у линии штрафной. Агаларов его получил в середине штрафной и метров с 11 переиграл вратаря низом.