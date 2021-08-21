«Крылья Советов» обыграли «Сочи», одержав первую победу после возвращения в РПЛ

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» переиграли «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 1:0.

На 34-й минуте гол забил нападающий самарской команды Иван Сергеев. Роман Ежов навесил во вратарскую на Сергеева, который точно пробил головой.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. Помогали ему ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).



«Сочи» в четырёх матчах набрал девять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (4) — на 14-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (12).