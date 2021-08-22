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«Атлетик» — «Барселона»: Мемфис Депай сравнял счёт

«Атлетик» — «Барселона»: Мемфис Депай сравнял счёт
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Нападающий футбольного клуба «Барселона» Мемфис Депай забил гол в ворота «Атлетика» в игре второго тура Ла Лиги.

Видео гола Мемфиса Депая.

Каталонцы вышли в быструю атаку, в которой Роберто забросил мяч к левому краю штрафной, откуда Депай после обработки пробил точно в ближний верхний угол ворот. Это первый гол Мемфиса за «Барселону».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогают ему ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Иван Муньос Перес.

«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2020/2021. «Атлетик» в прошлом сезоне набрал 46 очков и занял 10-е место. Чемпионом Испании по итогам прошлого сезона стал «Атлетико Мадрид» (86).

«Чемпионат» ведёт тестовую трансляцию матча.

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