«Ливерпуль» обсуждает с Хендерсоном финальные детали продления контракта

«Ливерпуль» и Джордан Хендерсон находятся на финальной стадии переговоров по продлению контракта. В настоящее время стороны обсуждают финальные пункты соглашения. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новый контракт будет действовать до 2024 года.

Нынешний контракт Хендерсона с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 20 млн. В прошлом сезоне он провёл 28 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. На минувшем чемпионате Европы — 2020 он дошёл до финала со сборной Англии, отыграв пять матчей и забив один гол.

Ранее о ситуации с продлением контракта с Хендерсоном высказался главный тренер команды Юрген Клопп. Немецкий специалист выразил уверенность, что стороны продлят контракт.