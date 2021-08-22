Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» обсуждает с Хендерсоном финальные детали продления контракта

«Ливерпуль» обсуждает с Хендерсоном финальные детали продления контракта
Комментарии

«Ливерпуль» и Джордан Хендерсон находятся на финальной стадии переговоров по продлению контракта. В настоящее время стороны обсуждают финальные пункты соглашения. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новый контракт будет действовать до 2024 года.

Нынешний контракт Хендерсона с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 20 млн. В прошлом сезоне он провёл 28 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. На минувшем чемпионате Европы — 2020 он дошёл до финала со сборной Англии, отыграв пять матчей и забив один гол.

Ранее о ситуации с продлением контракта с Хендерсоном высказался главный тренер команды Юрген Клопп. Немецкий специалист выразил уверенность, что стороны продлят контракт.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021