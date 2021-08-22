Куман отреагировал на первый гол Депая в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об игре нападающего команды Мемфиса Депая в матче 2-го тура Примеры с «Атлетиком». Голландский форвард сравнял счёт на 75-й минуте, классно пробив с острого угла. В результате встреча закончилась со счётом 1:1.

«Я не удивлён. Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы начать демонстрировать свой высокий уровень.

Гризманн? Соперник оказывал большое давление на наших нападающих. Из-за этого они редко получали мяч. У Гризманна было не так много шансов», — цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».

В матче первого тура «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 4:2. В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Хетафе». Матч состоится 29 августа, начало – в 18:00 мск.

«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2020/2021.