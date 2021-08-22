Куман о ничьей с «Атлетиком»: это правда, что без Месси соперники действуют лучше

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью в матче второго тура чемпионата с «Атлетиком». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и закончилась со счётом 1:1.

«Мы забили гол, который был отменён, и мы это приняли. Важна наша реакция на гол «Атлетика». У нас даже были шансы на победу, но мы принимаем ничью всегда. Мы видели «Атлетик» высокого уровня, и играть против него было очень сложно. Это правда, что без Месси соперники действуют лучше. Он лучший игрок в мире, и соперник боятся больше, но это нельзя изменить», — приводит слова Кумана Sport.es.

Напомним, в матче первого тура «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 4:2. В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Хетафе». Матч состоится 29 августа, начало – 18:00 мск.

«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2020/2021.