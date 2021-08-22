Куман о ничьей с «Атлетиком»: это правда, что без Месси соперники действуют лучше

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью в матче второго тура чемпионата с «Атлетиком». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и закончилась со счётом 1:1.
«Мы забили гол, который был отменён, и мы это приняли. Важна наша реакция на гол «Атлетика». У нас даже были шансы на победу, но мы принимаем ничью всегда. Мы видели «Атлетик» высокого уровня, и играть против него было очень сложно. Это правда, что без Месси соперники действуют лучше. Он лучший игрок в мире, и соперник боятся больше, но это нельзя изменить», — приводит слова Кумана Sport.es.
Напомним, в матче первого тура «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 4:2. В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Хетафе». Матч состоится 29 августа, начало – 18:00 мск.
«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2020/2021.
- 22 августа 2021
-
02:18
-
01:52
-
01:19
-
00:59
-
00:51
-
00:35
-
00:35
-
00:28
-
00:24
-
00:22
-
00:11
-
00:04
- 21 августа 2021
-
23:40
-
23:32
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:36
-
22:34
-
22:23
-
22:17
-
22:00
-
22:00
-
21:53
-
21:28
-
21:24
-
21:21
-
21:20
-
21:06
-
20:57
-
20:51
-
20:48