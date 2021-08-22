Бывший SMM-менеджер «Спартака» вспомнил, как Тедеско рассказал игрокам команды об уходе

Бывший SMM-менеджер «Спартака» Иван Корж рассказал о разговоре экс-наставника команды Доменико Тедеско с футболистами москвичей после матча прошлого сезона с «Зенитом». После той встречи Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт с клубом и покинет его во время межсезонья. На том матче Корж выполнял обязанности переводчика Тедеско.
«Мы проиграли, и после матча Доменико позвал меня в раздевалку. Нужно понимать, что в нашей системе координат раздевалка — это святое место, куда пресс-службе заходить до и после матча нельзя.
Я был в шоке от такого приглашения Тедеско и не знал, чего ожидать. Остался в предбаннике, а Доменико при помощи Саши Зайченко (тренера по физподготовке, который также владеет английским) объявил команде: «Мы с Максом Урванчки и Андреасом Хинкелем приняли решение, что не продлеваем контракты со «Спартаком». Просьба нас понять, мы вас любим, но не хотим больше играть в эти игры».
И вот, я стою в предбаннике и понимаю, что тренер «Спартака» только что объявил команде об уходе. Потом Доменико вышел, предварительно обняв всю команду, и подошёл ко мне со словами: «Пойдём, теперь нужно рассказать об этом всему миру». Он сразу предупредил: «Сначала вопросы журналистов, а потом будет моё заявление», — цитирует Коржа «Матч ТВ».
- 22 августа 2021
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