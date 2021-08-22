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«Жизнь налаживается!» Сёмин поделился эмоциями от первой победы с «Ростовом»

«Жизнь налаживается!» Сёмин поделился эмоциями от первой победы с «Ростовом»
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Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Очень сложный матч. Всё-таки у нас мало очков, игрокам сложно психологически. Им хочется изменить ситуацию, но не всегда это получается. Мы сделали ошибку в самом начале, но ребята молодцы, игра не развалилась. Взяли инициативу в свои руки, мяч под контроль. Поэтому и отыгрались. В целом игра равная. Моментов в матче было немного, но мы свои использовали.

Схема с тремя центральными защитниками станет основной? Нет. Команда может хорошо играть в 2-3 разные схемы, будем нарабатывать варианты. Расстановка зависит от того, какие футболисты находятся в расположении команды и в каком они состоянии.

Первая строчка для стихотворения о сегодняшнем матче? Жизнь налаживается!» — приводит слова Сёмина пресс-служба «Ростова».

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