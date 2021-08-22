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Смолов: почему-то садимся очень низко, когда ведём в счёте. Над этим точно нужно работать

Смолов: почему-то садимся очень низко, когда ведём в счёте. Над этим точно нужно работать
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу в матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

«Приятно, конечно, забивать голы, помогать команде. Но всего сыграли пять туров, поэтому всё только впереди, всё только начинается, будем продолжать работать, и я в том числе, чтобы помогать команде продолжать выигрывать.

Напор «Краснодара» ощущался, конечно, и все это видели, нам было тяжело. Но я думаю, что это психологический момент. Почему-то когда мы ведём в счёте, то во второй половине отдаём инициативу, полностью садимся очень низко, и вместо того, чтобы пытаться забить ещё один гол и закончить игру, мы предоставляем команде соперника очень большое территориальное преимущество. Соответственно, возникают моменты, пропускаем голы. Не знаю, с чем это связано, над этим точно нужно работать. Я думаю, что, конечно, подустали под конец, но и это нужно стараться изменить», — приводит слова Смолова пресс-служба «Локомотива».

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