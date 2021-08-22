Смолов: после травмы я изменил систему подготовки, и это принесло плоды

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов после победы в матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1) рассказал, почему стал больше забивать.
«Мы сыгрались как команда, и схема в два нападающих мне подходит больше. Плюс могу отметить, что я стал больше работать, больше уделяю дополнительным моментам внимания. После продолжительной травмы длительностью четыре месяца я изменил немного систему подготовки, тренировок, это принесло свои плоды», — цитирует Смолова «Матч ТВ».
Сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Героем матча стал Фёдор Смолов, оформивший победный дубль. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.
- 22 августа 2021
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