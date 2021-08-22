Черевченко: в матче с «Рубином» не хватило спокойствия. Завтра будем разбираться

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1).



«Непростая игра. В первом тайме соперник выглядел лучше нас. Во втором тайме у нас были моменты, не хватило спокойствия футболистов. Не знаю, с чем это связано, завтра будем разбираться.



У нас есть пять дней на восстановление. Завтра будем разбирать ошибки, допущенные в сегодняшнем матче», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 22 августа, подмосковные «Химки» встретились с казанским «Рубином». Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.