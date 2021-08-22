На матче «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками

На матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками.

Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Фото резонансной потасовки опубликовало издание ESPN в «Твиттере».

Болельщики устроили массовую потасовку, в которой принял участие даже главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, славящийся своим горячим латиноамериканским характером.

Как итог, игра была прервана на 76-й минуте, футболисты покинули поле стадиона «Альянц Ривьера». На момент остановки матча «Ницца» выигрывала со счётом 1:0.