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Ассистент главного тренера «Марселя» ударил фаната «Ниццы». Ему грозит дисквалификация

Ассистент главного тренера «Марселя» ударил фаната «Ниццы». Ему грозит дисквалификация
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Хорхе Дезио, помощник главного тренера «Марселя» Хорхе Сампаоли, ударил фаната «Ниццы» после прорыва болельщиков домашней команды на поле, сообщает GFFN. Момент попал на видео.

Дезио нанёс резкий удар фанату, после чего тот упал. Помощник Сампаоли рискует получить за это длительное отстранение от работы.

Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками.

Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Болельщики устроили массовую потасовку, в которой принял участие даже главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

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