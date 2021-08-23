Президент «Ниццы»: катализатором конфликта стало поведение двух игроков «Марселя»

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер на послематчевой пресс-конференции обвинил футболистов «Марселя» в разжигании конфликта с болельщиками в игре 3-го тура чемпионата Франции.
«Катализатором этого конфликта, приведшего к массовой драке, стало поведение двух игроков «Марселя». Очень жаль, что всё так закончилось. Всё совершенно ясно… Сотрудники службы безопасности «Марселя» не должны были выходить на поле и бить наших игроков.
Я действительно не понимаю, почему «Марсель» отказался от продолжения игры», — цитирует Ривьера Get French Football News в «Твиттере».
Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Затем стало известно, что футболисты «Марселя» отказались продолжать матч с «Ниццей» из-за отсутствия гарантий безопасности. За это клубу грозит техническое поражение со счётом 0:3.
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