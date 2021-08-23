Президент «Марселя» высказался об отказе продолжения игры с «Ниццей»

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал решение команды отказаться от выхода на поле и продолжения игры 3-го тура чемпионата Франции с «Ниццей», которая была приостановлена из-за массовой драки футболистов с болельщиками.
«Нам нужно создать прецеденты для французского футбола. Судья был на нашей стороне, он подтвердил нам, что безопасность не была гарантирована. Его решение состояло в том, чтобы отказаться от продолжения матча, но Федерация футбола Франции (LFP) настояла на продолжении игры. Это неприемлемо для нас», — цитирует Лонгорию Get French Football News в «Твиттере».
Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле.
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